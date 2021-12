Grande assente alla reunion di Harry Potter 20th Anniversary: chi e perché (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano pochi giorni ancora ed i fans di tutto il mondo potranno vedere Harry Potter 20th Anniversary, la speciale reunion di tutti i protagonisti che stavamo aspettando da tantissimi anni. Ma una Grande assenza pesa su questo evento: JK Rowling, la creatrice di Harry Potter, non ci sarà, verranno trasmessi solo filmati d’archivio in cui parla. perché JK Rowling manca alla reunion di Harry Potter? Inizialmente la Casa di produzione aveva escluso la partecipazione di JK Rowling a causa delle sue posizioni transfobiche. Infatti, negli ultimi anni le sue dichiarazioni sulla comunità trans hanno portato a scontri perfino con i protagonisti della saga. Celebre quella con ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano pochi giorni ancora ed i fans di tutto il mondo potranno vedere, la specialedi tutti i protagonisti che stavamo aspettando da tantissimi anni. Ma unaassenza pesa su questo evento: JK Rowling, la creatrice di, non ci sarà, verranno trasmessi solo filmati d’archivio in cui parla.JK Rowling mancadi? Inizialmente la Casa di produzione aveva escluso la partecipazione di JK Rowling a causa delle sue posizioni transfobiche. Infatti, negli ultimi anni le sue dichiarazioni sulla comunità trans hanno portato a scontri perfino con i protagonisti della saga. Celebre quella con ...

