Governo, Renzi “Sostituire Conte con Draghi ha salvato il Paese” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude il 2021 e noi lo facciamo con il sorriso. Un anno fa l’Italia non aveva futuro. Aver tolto Giuseppe Conte per sostituirlo con Mario Draghi ha decretato la salvezza del Paese. Negarlo è tecnicamente impossibile.E questa operazione è stata resa possibile dal coraggio delle donne e degli uomini di Italia Viva. Ecco perchè siamo felici di salutare il 2021 come l’anno del cambiamento”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.“Ricordate dove eravamo un anno fa? Le discussioni di un anno fa? La crisi economica di un anno fa? E’ cambiato il clima perchè è cambiato il Governo: evviva! E il Governo è cambiato perchè noi abbiamo pensato al Paese non seguendo gli interessi di bottega.Il 2022, tuttavia, non sarà facile – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude il 2021 e noi lo facciamo con il sorriso. Un anno fa l’Italia non aveva futuro. Aver tolto Giuseppeper sostituirlo con Marioha decretato la salvezza del. Negarlo è tecnicamente impossibile.E questa operazione è stata resa possibile dal coraggio delle donne e degli uomini di Italia Viva. Ecco perchè siamo felici di salutare il 2021 come l’anno del cambiamento”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteonella sua e-News.“Ricordate dove eravamo un anno fa? Le discussioni di un anno fa? La crisi economica di un anno fa? E’ cambiato il clima perchè è cambiato il: evviva! E ilè cambiato perchè noi abbiamo pensato alnon seguendo gli interessi di bottega.Il 2022, tuttavia, non sarà facile – ...

