Gossip: le notizie del 30 dicembre 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutte le principali notizie di Gossip di oggi giovedì 30 dicembre 2021 Letizia Porcu, compagna di Federico Fashion Style, dalle pagine di ‘Novella 2000’, difende, con le unghie e con i denti, la sua storia d’amore: Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo, perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita”, svela, “in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico. Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna? La verità (foto e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi giovedì 30Letizia Porcu, compagna di Federico Fashion Style, dalle pagine di ‘Novella 2000’, difende, con le unghie e con i denti, la sua storia d’amore: Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo, perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita”, svela, “in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico. Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna? La verità (foto e ...

Advertising

Annamaria1897 : @mikelelomb Ma neanche io se per questo. Il riferimento era per tutte le notizie online. Impossibile aprire link se… - gossipblogit : Gossip: le notizie del 30 dicembre 2021 - _thegod_father : @jumptarvo sono esperte, tra pagine di gossip e notizie che trapelano arrivano subito al dunque - chiacchierespa1 : @BianchiAnnaMar1 Ripeto che non mi interessa cosa scrivono le testate di gossip e so perfettamente quanto vale Fran… - Rstefano17 : La pochezza delle notizie. Tutto basato su gossip, notizie che di sportivo hanno ben poco. Ho notato con il passare… -