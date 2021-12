Gli Usa salutano il 2021, un anno vissuto pericolosamente (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 2021 volge al termine. Un anno dispari, senza grandi elezioni nazionali negli Stati Uniti, niente campagne martellanti, un anno politicamente tranquillo… giusto? È gennaio e Donald Trump, abbandonato dagli elettori come Miss Havisham all’altare, vaga per la Casa Bianca, telefona, twitta e tergiversa, non concede la vittoria. Il 6 gennaio tra il rumore dei vetri rotti delle finestre sfondate a Capitol Hill si accende la speranza che, davanti all’evidenza, il partito repubblicano argini la sua deriva populista. Nelle prime ore del giorno dopo Mike Pence ufficializza la sconfitta del suo boss, molti fedelissimi lo ripudiano, “count me out!” tuona Lindsay Graham dal suo seggio senatorio. Facebook e Twitter sospendono Trump dalle loro piattaforme, schiacciati tra incudine e martello della polemica: chi li accusa di censura, e chi di non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilvolge al termine. Undispari, senza grandi elezioni nazionali negli Stati Uniti, niente campagne martellanti, unpoliticamente tranquillo… giusto? È gennaio e Donald Trump, abbandonato dagli elettori come Miss Havisham all’altare, vaga per la Casa Bianca, telefona, twitta e tergiversa, non concede la vittoria. Il 6 gennaio tra il rumore dei vetri rotti delle finestre sfondate a Capitol Hill si accende la speranza che, davanti all’evidenza, il partito repubblicano argini la sua deriva populista. Nelle prime ore del giorno dopo Mike Pence ufficializza la sconfitta del suo boss, molti fedelissimi lo ripudiano, “count me out!” tuona Lindsay Graham dal suo seggio senatorio. Facebook e Twitter sospendono Trump dalle loro piattaforme, schiacciati tra incudine e martello della polemica: chi li accusa di censura, e chi di non ...

