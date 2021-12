Gli articoli che avete più amato nel 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Su Gastronomika amate le classifiche, ormai l’abbiamo capito. Ma vi piacciono anche gli articoli di approfondimento, e i pezzi che spiegano meglio i fenomeni di tendenza e la cronaca enogastronomica. Cerchiamo di fare un giusto mix di tutti i temi, ma alla fine dell’anno ci piace molto scoprire su quali pezzi vi siete soffermati di più, per capire se la direzione che abbiamo preso è quella giusta e su che cosa possiamo migliorare. Lo facciamo anche per noi, perché amiamo la competizione e vogliamo sapere chi ha fatto più views degli altri. Ma sappiamo anche che il lavoro redazionale è un lavoro di gruppo: e quindi, anche se odiamo amabilmente il redattore delle classifiche, che è sempre in cima alle vostre scelte, sappiamo che ogni singola riga del sito contribuisce al suo valore finale. Che poi siete voi che ci leggete: cerchiamo di non dimenticarcelo mai. Grazie ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Su Gastronomika amate le classifiche, ormai l’abbiamo capito. Ma vi piacciono anche glidi approfondimento, e i pezzi che spiegano meglio i fenomeni di tendenza e la cronaca enogastronomica. Cerchiamo di fare un giusto mix di tutti i temi, ma alla fine dell’anno ci piace molto scoprire su quali pezzi vi siete soffermati di più, per capire se la direzione che abbiamo preso è quella giusta e su che cosa possiamo migliorare. Lo facciamo anche per noi, perché amiamo la competizione e vogliamo sapere chi ha fatto più views degli altri. Ma sappiamo anche che il lavoro redazionale è un lavoro di gruppo: e quindi, anche se odiamo amabilmente il redattore delle classifiche, che è sempre in cima alle vostre scelte, sappiamo che ogni singola riga del sito contribuisce al suo valore finale. Che poi siete voi che ci leggete: cerchiamo di non dimenticarcelo mai. Grazie ...

