Giovani al lavoro nei cantieri dell’alta velocità Napoli-Bari (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nei cantieri della nuova linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità Napoli-Bari si lavora anche durante le festività natalizie. I camion entrano ed escono dal cantiere realizzato all’interno del centro commerciale “Le porte di Napoli”, mentre sulla tratta Apice-Hirpinia tutto è pronto per l’arrivo di 8 Tbm, le enormi frese meccaniche che scaveranno l’Appennino per realizzate il tracciato dell’alta velocità. L’opera è una fonte di lavoro per i territori che interessa. Nella tratta Napoli-Cancello sono 370 le persone impegnate destinate a diventare 500; mentre sulla Apice-Hirpinia sta per partire il progetto “Scuola dei mestieri” voluto da Webuild (il general contractor che sta realizzando le due tratte) per la formazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Neidella nuova linea ferroviaria ad altae alta capacitàsi lavora anche durante le festività natalizie. I camion entrano ed escono dal cantiere realizzato all’interno del centro commerciale “Le porte di”, mentre sulla tratta Apice-Hirpinia tutto è pronto per l’arrivo di 8 Tbm, le enormi frese meccaniche che scaveranno l’Appennino per realizzate il tracciato. L’opera è una fonte diper i territori che interessa. Nella tratta-Cancello sono 370 le persone impegnate destinate a diventare 500; mentre sulla Apice-Hirpinia sta per partire il progetto “Scuola dei mestieri” voluto da Webuild (il general contractor che sta realizzando le due tratte) per la formazione di ...

