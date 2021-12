Giorgia Venturini, carriera e curiosità del’ex Isola dei Famosi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giorgia Venturini ha partecipato al reality dei naufraghi e le sono stati attributi flirt con noti personaggi poi smentiti Torna in televisione questa sera Giorgia Venturini. Insieme a Francesco Vecchi sarà lei il personaggio Vip della terza serata di Caduta Libera Campionissimi che vede la sfida tra i dieci campioni del passato. Giorgia Venturini (foto Instagram)Riminese, classe 1983, Giorgia Venturini è un’igienista dentale che ha studiato le pubbliche relazioni, nota per le importanti amicizie nella politica. Ha infatti legato il suo nome a quello dell’ex capo del governo Silvio Berlusconi e Nicole Minetti. In televisione ha partecipato a un’edizione dell’Isola dei Famosi e ha condotto il programma ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha partecipato al reality dei naufraghi e le sono stati attributi flirt con noti personaggi poi smentiti Torna in televisione questa sera. Insieme a Francesco Vecchi sarà lei il personaggio Vip della terza serata di Caduta Libera Campionissimi che vede la sfida tra i dieci campioni del passato.(foto Instagram)Riminese, classe 1983,è un’igienista dentale che ha studiato le pubbliche relazioni, nota per le importanti amicizie nella politica. Ha infatti legato il suo nome a quello dell’ex capo del governo Silvio Berlusconi e Nicole Minetti. In televisione ha partecipato a un’edizione dell’deie ha condotto il programma ...

Advertising

RotondaroGiuse1 : RT @CadutaLiberaTv: Questa sera terzo appuntamento in prime time con #CadutaLibera Campionissimi! Ospiti della serata: Giorgia Venturini e… - Manuel_trash : RT @CadutaLiberaTv: Questa sera terzo appuntamento in prime time con #CadutaLibera Campionissimi! Ospiti della serata: Giorgia Venturini e… - giampiero661MJ : RT @CadutaLiberaTv: Questa sera terzo appuntamento in prime time con #CadutaLibera Campionissimi! Ospiti della serata: Giorgia Venturini e… - ilGerrino92 : RT @CadutaLiberaTv: Questa sera terzo appuntamento in prime time con #CadutaLibera Campionissimi! Ospiti della serata: Giorgia Venturini e… - itsgebher : RT @CadutaLiberaTv: Questa sera terzo appuntamento in prime time con #CadutaLibera Campionissimi! Ospiti della serata: Giorgia Venturini e… -