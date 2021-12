Gigi D' Alessio positivo al Covid | salta il veglione di Capodanno su Rai Uno

Advertising

SkyTG24 : Gigi D'Alessio risulta positivo al Covid, il post ai fan - IlContiAndrea : Gli ospiti di #Lannocheverrà, il #Capodanno di Rai Uno: Arisa, Cristiano Malgioglio, Raf con Umberto Tozzi, Achille… - carpe_liber : Sta cosa che l'anno inizierà senza sentire Gigi D'Alessio mi distrugge. - OnlyLoveINTER : RT @hugmevfede: Gigi d’alessio è la dimostrazione che i tamponi rapidi non servono molto,tutti negativi. Ha fatto il molecolare ed è uscito… - hugmevfede : Gigi d’alessio è la dimostrazione che i tamponi rapidi non servono molto,tutti negativi. Ha fatto il molecolare ed è uscito positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Alessio

Anche il noto cantautore napoletanoD'ha contratto il Covid. Ad annunciarlo è lui stesso tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram. 'Eccomi qua, ciao a tutti. Sono qui per comunicarvi che anche io ho il Covid', ...D'è positivo al Covid . Lo ha annunciato il cantante stesso su Instagram tramite un post, nel quale ha scritto che sta bene, ma che non riuscirà a partecipare a un concerto di Capodanno ...Capodanno 2022. Tra le star in quarantena a causa del Coronavirus anche il cantante Gigi D'Alessio. Non potrà partecipare al Concertone di Capodanno.Anche il mondo della musica italiana deve fare i conti con la diffusione della variante Omicron e tra i grandi cantanti l’ultimo a comunicare di essere stato contagiato dal coronavirus è Gigi D’Alessi ...