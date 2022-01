Gigi D’Alessio positivo al Covid salta il Capodanno di Rai 1

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 dicembre 2021)D'Alessio Non solo ildi Canale 5, anche quello di Rai 1 registra defezioni causaè infatti risultatoal virus e per questa ragione non prenderà parte a L’Anno che Verrà, lo show con il quale Amadeus – in diretta da Terni – accompagna domani sera i telespettatori nel nuovo anno. “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere aldi Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita” annuncia via social il coach di The Voice Senior. Un forfait dell’ultimo minuto che si aggiunge a quelli registrati dalla concorrenza di Canale 5, con il ...