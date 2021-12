Gigi D'Alessio positivo al Covid. Disastro tamponi: "Ne ho fatti cinque e poi...". Come è ridotto | Guarda (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gigi D'Alessio è positivo al coronavirus. "Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno Come da programmi... Lo seguirò da casa! ", annuncia il cantante napoletano in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita", ha quindi concluso Gigi D'Alessio nel video sui social. "Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi - ha raccontato il cantante partenopeo - ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato". Anche Albano Carrisi si è contagiato. "Questa è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021)D'al coronavirus. "Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Unoda programmi... Lo seguirò da casa! ", annuncia il cantante napoletano in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita", ha quindi conclusoD'nel video sui social. "Dopo 5antigenici risultati tutti negativi - ha raccontato il cantante partenopeo - ho fatto il tampone molecolare ed è risultato. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato". Anche Albano Carrisi si è contagiato. "Questa è la ...

