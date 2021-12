Giallo ad Ariano Irpino | 29enne trovato morto nel letto | positivo il tampone post mortem

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Ariano

ilmattino.it

E'adIrpino per la morte di un 29enne. E' stato trovato dai familiari nel suo letto privo di vita. Quando sono arrivati i soccorritori era ormai troppo tardi. Il tampone eseguito post ...All'86ammonizione per Zullo, ed al 91e Pacilli da poco entrato a prendere il. Al 96l'arbitro ... Giulio Basile di Chieti Quarto ufficiale: Gianluca Grasso diIrpino Marcatori: 14' ...E’ giallo ad Ariano Irpino per la morte di un 29enne. E’ stato trovato dai familiari nel suo letto privo di vita. Quando sono arrivati i soccorritori era ormai troppo tardi.Il giorno della vigilia di Natale è approdato su Netflix l'attesissimo Don't Look Up di Adam McKay. Dapprima presentato in alcune sale cinematografiche statunitensi, il film aveva iniziato a far parla ...