GFVip | Valeria e Baru e il dramma delle coperte | cosa accade di notte

Advertising

mashkyufriends : RT @jiminvoicepj: Valeria ed Eva mi hanno stesa?? Lulù con il coniglietto di stoffa mi ha piegata ma è stata anche tenerissima #GFVIP https… - jiminvoicepj : Valeria ed Eva mi hanno stesa?? Lulù con il coniglietto di stoffa mi ha piegata ma è stata anche tenerissima #GFVIP - SimonaSodano3 : @GrandeFratello Grande Valeria! Fuori Giacomo! Divideteli perché dopo quello che Giacomo ha detto alle spalle di Mi… - itsmedanize : Eva nera con Valeria che dice che russa solo lei ?? #gfvip - GrandeFratello : Valeria contro Giacomo: la coppia stellare è destinata a scoppiare? ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Valeria

Marini ha litigato con Nathalie Caldonazzo per quisquilie, ma la seconda è arrivata a darle della pazza per cuisi é offesa. Pochi sanno che alla base dell'attrito tra le due donne c'...... Eva: 'È sonnambula, non la svegliate': 'Katia ma se stai recitando sei da Oscar' Lulù che le porta il peluche per far finta che sia Ciuffi 😂😂😂😂 #https://...L’entrata di nuovi concorrenti nella casa del GF Vip ha portato una ventata di allegria. La strada verso la fine del reality a marzo è ancora lunga e ...Tanti scontri in casa in queste ore, e anche Miriana ha voluto dire la sua sulla questione. Caos al GF Vip 6: le parole della showgirl ...