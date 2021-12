GFVip, Lulù Selassiè lite furiosa con Sophie Codegoni: 'Hai fatto passare Jessica per troi*!' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip scoppia la lite fra Lulù Selassiè e la coinquilina Sophie Codegoni . Il botta e risposta senza esclusione di colpi, sopratutto da parte della principessina, è nato perché Lulù è ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip scoppia lafrae la coinquilina. Il botta e risposta senza esclusione di colpi, sopratutto da parte della principessina, è nato perchéè ...

Advertising

GrandeFratello : Anche stasera #GFVIP ha in serbo tante sorprese per i concorrenti della Casa, a partire da Jessica e Lulù che potra… - barbieeee__2 : ripensando a manu che questa mattina dice a barù di star approfittando di questi giorni per stare insieme a lulù, p… - frances43545206 : Fateci vedere manuel e lulu #gfvip - Marti08831216 : RT @doublenationale: Buona cena ?? #GFVIP bellissimi #manuelelulu #lulu #manuelbortuzzo - sheilalafranca : C'È MI FAI IMPAZZIRE E NON CI FATE VEDERE MANUEL E LULÙ IO VI ODIO @GrandeFratello #GFVIP #inquadrateluluemanuel -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Lulù GFVip, Lulù Selassiè lite furiosa con Sophie Codegoni: 'Hai fatto passare Jessica per troi*!' GFVip, Lulù Selassiè contro Sophie Codegoni Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha rivelato ad Alessandro Basciano il voto che Jessica ha espresso contro di lui nelle nomination, ...

Lulù litiga con Sophie e interviene pure Jessica: l'amicizia fa "crack" per colpa di Basciano? ...modo e sei fiera di essere così fallo? Scatta la lite tra Lulù e Sophie per una battuta infelice di quest'ultima nei confronti di Jessica 🔥🔥 #gfvip6 #GrandeFratello #Sophie #gfvip #...

GF Vip ventiquattresima puntata: Jessica, Patrizia e Lulù in nomination leggo.it Selassiè contro Sophie Codegoni Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha rivelato ad Alessandro Basciano il voto che Jessica ha espresso contro di lui nelle nomination, ......modo e sei fiera di essere così fallo? Scatta la lite trae Sophie per una battuta infelice di quest'ultima nei confronti di Jessica 🔥🔥 #gfvip6 #GrandeFratello #Sophie ##...