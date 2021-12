Gf Vip | Sophie tradisce Jessica rivelando tutto a Basciano il quale sbotta | “Viene a nominare proprio me? Non è coerente”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella scorsa puntata del Gf Vip,Selassiè ha nominato Alessandroin “gran segreto” la sua scelta alanon ha saputo mantenere il segretoilad Alessandro., ecco i dettagliha provato in tutti i modi a sedurre Alessandrosenza essere ricambiata dall’ L'articolo proda Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Miriana,e Francesca in rivolta contro Signorini: “Soleil troppo protetta. Il pubblico da casa ci deve…” Gf Vip, Alessandrosi dichiara a ...

Leggi anche Francesca Cipriani vuota il sacco sulle coppie della Casa del GfCome finirà tra Alessandro e? Intanto, a commentare la neo coppia del Gfci ha pensato Francesca Cipriani ...Però poi mi cerca tutti i giorni, non sei coerente" , ha tuonato Basciano parlando con. Scopri le ultime news sul Grande FratelloJessica si sfoga con Manuel, Valeria e Carmen dopo lo scontro con Sophie: per la princess l'attrazione tra la Vip e Alessandro è effimero ...Altro Grande Fratello Vip, altri abiti da favola, festosamente sfoggiati dalle inquiline. Ma di chi sono quei vestiti? Sono di chi li indossa oppure no? E come entrano nella Casa più spiata d’Italia?