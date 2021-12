GF Vip | Salta l’Ingresso di Delia Duran Nella Casa!

(Di giovedì 30 dicembre 2021)non entreràCasa del Grande Fratello Vip nel corso della prossima diretta. E’ ciò che ha spoilerato la nostra Deianira Marzano solo poche ore fa. Tutto rimandato a quanto pare, a causa della positività al Covid della compagna di Alex Belli.sarebbe infatti risultata positiva al tampone di controllo, motivo per il quale il suo ingresso verrà posticipato. Ci sarà solo da attendere qualche giorno in più, prima di vedere lafaccia a faccia con la sua ‘rivale’ Soleil. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda!dial Gf Vip: positiva al Covid! L’avventura diCasa del Grande Fratello Vip potrebbe cominciare con qualche ...

Nelle ultime ore, però, l'influencer partenopea Deianira Marzano ha rivelato che la moglie di Alex Beli non entrerà più al Grande Fratello. Secondo la Marzano, Delia avrebbe scoperto di essere ...Delia Duran avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa il prossimo 3 gennaio ma qualcosa sarebbe andato storto. Argomenti trattati Delia Duran:l'ingresso al GFDelia Duran al GFDelia Duran: la lettera di Alex Belli Secondo indiscrezioni Delia Duran, che sarebbe dovuta entrare nella casa del GFil prossimo 3 gennaio, non ...Delia Duran salta la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6 a causa del covid 19? La risposta della modella via social ...Inoltre nel corso di questa edizione è entrata in gioco anche Valeria Marini, alla sua terza edizione del reality show La Casa del GF Vip 6 si preparava ad accogliere Delia Duran, moglie o fidanzata d ...