Gf Vip | la confessione di Soleil | “Anche io ho amato due uomini contemporaneamente”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)Sorge al Grande Fratello Vip ha confessato di averin passato due. Chiacchierando del più e del meno, la protagonista di quest’edizione ha messo a nudo i suoi sentimenti: “Fuori c’è una persona che io non vedo l’ora di vivermi, sono innamorata di lui. Non posso dire che è il mio fidanzato, ma L'articolo

infoitcultura : Grande Fratello Vip, confessione piccante di Soleil Sorge: 'Sono stata con due uomini contemporaneamente' - infoitcultura : 'Io e Biagio, sì'. Miriana Trevisan, c'è la confessione. Bomba al GF Vip: Giucas è riuscito a farla parlare - MondoTV241 : GF Vip, confessione intime di Soleil Sorge: 'Sono stata con due uomini contemporaneamente' #soleilstasi #gfvip - infoitcultura : Gf Vip 6, Jessica Selassié da censura: confessione ‘intima’ su un famoso attore - zazoomblog : Gf Vip 6 Jessica Selassié da censura: confessione ‘intima’ su un famoso attore - #Jessica #Selassié #censura: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip confessione

Tra i flirt dell'illusionista potrebbe esserci anche Tina Cipollari , la verace opinionista di Uomini e Donne , che ha svelato la verità sulladel gieffino. Grande Fratello, cosa è ......italo - americana svela dei dettagli personali della sua vita sentimentale prima del GF6 e ... Poi la: ' Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a ...Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ha confessato di aver amato in passato due uomini contemporaneamente. Chiacchierando del più e del meno, la Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ha confessato di ave ...Giucas Casella tira in ballo Tina Cipollari al Grande Fratello Vip, e il volto di Uomini e Donne non smentisce le parole del gieffino.