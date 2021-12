GF Vip, Giacomo e Soleil sminuiscono Miriana? La battutina velenosa che l’ha messa in imbarazzo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al GF Vip in molti hanno notato l’atteggiamento di Giacomo Urtis e di Soleil nei confronti di Miriana Trevisan. I due, in particolare il chirurgo estetico dei VIP, non hanno risparmiato certo alcune frecciatine nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai. Ma cosa c’è dietro tutto questo? LEGGI ANCHE :– GF Vip, Miriana e quella strana sensazione prima del lutto: cosa aveva chiesto alla produzione Al GF Vip, Soleil Sorge e soprattutto Giacomo Urtis fanno alcune battutine su Miriana Trevisan, per metterla in difficoltà. Qual è il motivo di tanto astio nei suoi confronti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: Giacomo Urtis e Soleil mettono in difficoltà Miriana con ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al GF Vip in molti hanno notato l’atteggiamento diUrtis e dinei confronti diTrevisan. I due, in particolare il chirurgo estetico dei VIP, non hanno risparmiato certo alcune frecciatine nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai. Ma cosa c’è dietro tutto questo? LEGGI ANCHE :– GF Vip,e quella strana sensazione prima del lutto: cosa aveva chiesto alla produzione Al GF Vip,Sorge e soprattuttoUrtis fanno alcune battutine suTrevisan, per metterla in difficoltà. Qual è il motivo di tanto astio nei suoi confronti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:Urtis emettono in difficoltàcon ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021 la rivelazione di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan (video) - #Grande #Fratello… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2021, la rivelazione di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan (video) - Topina2017 : RT @BITCHYFit: Giacomo Urtis sparla di Miriana Trevisan: “La conosco, prima del GF Vip con un mio amico, 30 mila euro” - ilCassandro : Ma possibile che gli autori ancora non abbiano pensato a dare a Giacomo una rubrica settimanale in cui fa in dirett… - zazoomblog : GF Vip Giacomo Urtis al servizio della bellezza: il lifting della Casa diventa virale - #Giacomo #Urtis #servizio… -