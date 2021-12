Gf Vip | arriva un topolino a seminare il panico nella casa di Cinecittà

Leggi su diredonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La pulizia e l’ordine, per usare un eufemismo, non sembrano regnare all’interno delladel Grande Fratello Vip 6. Tra camere da letto sempre sottosopra e la cucina poco curata (con piatti e bicchieri abbandonati in giro per la), le condizioni igieniche non sono delle migliori. E queste abitudini degli inquilini potrebbero aver attirato l’attenzione di un ospite davvero indesiderato. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Gianmaria Antinolfi e il topo nel confessionale: "Mi è saltato addosso" Le telecamere delladihanno infatti immortalato, come viene mostrato in un video pubblicato dalla pagina Trash italiano, un topo che girovagava in giardino. La presenza dello sgradito animaletto, in verità, era già stata segnalata nei giorni scorsi da ...