Gf Vip | arriva Laura Freddi al posto della Bruganelli che tuona “questa decisione …”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In queste ore si è molto parlatosostituzione che tra qualche giorno ci saràopinionista Soniache in vacanza per festeggiare il capodanno, lascerà il suolibero. Prima si era detto che andava via dopo la lite con Alfonso Signorini ma la moglie di Paolo Bonolis ha chiarito che lei, fino dall’inizio aveva detto agli autori che in una puntata del Grande fratello vip, quella del 3 gennaio, non ci sarebbe stata perchè in vacanza con la famiglia. E così il gossip si è scatenato su chi avrebbe preso il suoe, quando è venuto fuori il nome di, ex fidanzata di Paolo Bonolis, si è detto chescelta era un po’ una cattiveria fatta da Signorini allaper le tensioni degli ultimi ...