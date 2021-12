GF Vip, allarme igiene nella Casa. Il concorrente punta il dito contro 6 coinquilini: “Puzza nelle parti intime” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Grande Fratello sta appassionando i telespettatori di Canale 5 e gli inquilini della Casa stanno creando dinamiche interessanti. Purtroppo, però, sembrerebbe che i concorrenti della sesta edizione del GF Vip non stiano dedicando molto tempo alla pulizia della Casa. nella giornata di martedì 28 dicembre, Alessandro Rosica ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha parlato delle condizioni igieniche all'interno dell'appartamento di Cinecittà. Secondo l'esperto di gossip, alcuni vip, oltre a non prendersi cura della Casa, non si prenderebbero cura nemmeno del proprio corpo. Inoltre, a causa della sporcizia, la produzione ha punito gli inquilini della Casa più spiata d'Italia, abbassando il budget di spesa settimanale. GF Vip: nella Casa una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Grande Fratello sta appassionando i telespettatori di Canale 5 e gli inquilini dellastanno creando dinamiche interessanti. Purtroppo, però, sembrerebbe che i concorrenti della sesta edizione del GF Vip non stiano dedicando molto tempo alla pulizia dellagiornata di martedì 28 dicembre, Alessandro Rosica ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha parlato delle condizioni igieniche all'interno dell'appartamento di Cinecittà. Secondo l'esperto di gossip, alcuni vip, oltre a non prendersi cura della, non si prenderebbero cura nemmeno del proprio corpo. Inoltre, a causa della sporcizia, la produzione ha punito gli inquilini dellapiù spiata d'Italia, abbassando il budget di spesa settimanale. GF Vip:una ...

Advertising

infoitcultura : 'Sono tutti ammalati': nella casa del Grande Fratello Vip qualcosa non va, fuori scoppia l'allarme - RosaniFlavia : RT @marilenagasbar1: - marilenagasbar1 : - Diva_VIP : RT @stopcensura2020: Codacons: “Draghi rettifichi i dati dei decessi Covid o lo denunciamo per procurato allarme” - FunweekMag : #GFvip , allarme igienico in casa: cosa ha trovato Gianmaria in confessionale. Tutti scandalizzati --> -