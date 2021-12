Gf Vip 6, slitta l’ingresso di Delia Duran perchè positiva al Covid? La verità della modella (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella puntata del Gf Vip 6 che andrà in onda il prossimo lunedì, il 3 gennaio, due nuovi concorrenti avrebbero dovuto fare il loro ingresso nel reality, ovvero la moglie di Alex Belli, Delia Duran e l’attore indiano Kabir Bedi, ma nelle ultime ore si è diffuso un rumor secondo cui l’ingresso della modella nella Casa sarebbe momentaneamente slittato a causa della sua positività al Covid. A svelare la notizia tramite i social è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha pubblicato sul suo profilo un’instagram story: Delia Duran per ora non entrerà nella Casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid. Peccato… La notizia, però, è stata prontamente smentita dalla stessa Delia ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella puntata del Gf Vip 6 che andrà in onda il prossimo lunedì, il 3 gennaio, due nuovi concorrenti avrebbero dovuto fare il loro ingresso nel reality, ovvero la moglie di Alex Belli,e l’attore indiano Kabir Bedi, ma nelle ultime ore si è diffuso un rumor secondo cuimonella Casa sarebbe momentaneamenteto a causasua positività al. A svelare la notizia tramite i social è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha pubblicato sul suo profilo un’instagram story:per ora non entrerà nella Casa perché dovrà negativizzarsi dal. Peccato… La notizia, però, è stata prontamente smentita dalla stessa...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, slitta l’ingresso di Delia Duran perchè positiva al Covid? La verità della modella La moglie di Alex Bel… - portapazienza66 : @GiuliaSalemi93 per te non sarà nulla 1/2 h di ritardo per loro conta. Slitta tutto. Anche qui da noi può succedere… -