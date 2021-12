Gf Vip 6, scoppia la lite tra Sophie Codegoni e Lulù Selassié in difesa della sorella Jessica: “L’hai fatta passare per tro*a” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aria di tensione si respira nella Casa del Gf Vip 6 dove poco fa Lulù Selassié e Sophie Codegoni si sono affrontate a muso duro. Il motivo? Ovviamente la vicinanza di Jessica Selassié ad Alessandro Basciano, sempre più legato all’ex tronista. L’imprenditore, infatti, da quando ha fatto il suo ingresso è stato ben conteso da Sophie e Jessica, ma ha pienamente espresso la sua preferenza per la prima. Eppure, la Selassié non demorde e non perde occasione per avvicinarsi a lui, anche fisicamente. Ieri, tra i vari momenti di goliardia, Basciano era in veranda a completare un puzzle e Jessica si è avvicinata a lui per aiutarlo, appoggiandosi con i gomiti sul tavolo ma rimanendo in piedi, china vicino a lui. Come appena ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aria di tensione si respira nella Casa del Gf Vip 6 dove poco fasi sono affrontate a muso duro. Il motivo? Ovviamente la vicinanza diad Alessandro Basciano, sempre più legato all’ex tronista. L’imprenditore, infatti, da quando ha fatto il suo ingresso è stato ben conteso da, ma ha pienamente espresso la sua preferenza per la prima. Eppure, lanon demorde e non perde occasione per avvicinarsi a lui, anche fisicamente. Ieri, tra i vari momenti di goliardia, Basciano era in veranda a completare un puzzle esi è avvicinata a lui per aiutarlo, appoggiandosi con i gomiti sul tavolo ma rimanendo in piedi, china vicino a lui. Come appena ...

