GF Vip 6 | salta tutto a causa del Covid | telespettatori letteralmente sconvolti

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Clamoroso imprevisto al GF Vip 6. Infatti la nuova concorrente non potrà entrare a-19:senza parole. La Casa del GF Vip 6 si preparava ad accogliere Delia Duran, moglie o fidanzata di Alex Belli. A rivelarlo è l’influencer di gossip Deianira Marzano, secondo il quale la modella e attrice venezuelana non entrerà L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

occhio_notizie : Se eravate in attesa di nuovi scontri tra Soleil e Delia, dovrete avere ancora un po' di pazienza! Perché l'ingre… - PolverariGina : GF Vip daytime 29/12/21, il gieffino sbugiardato: dopo la diretta salta fuori la verità - zazoomblog : Gf VIP Delia Duran: salta il suo ingresso come concorrente ecco perché - #Delia #Duran: #salta #ingresso - infoitcultura : Delia Duran al GF Vip: salta (al momento) il suo ingresso, ecco perché - zazoomblog : Delia Duran positiva al Covid? Salta il suo ingresso al Grande Fratello Vip - #Delia #Duran #positiva #Covid? #Salta -

Ultime Notizie dalla rete : Vip salta

Delia Duran avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa il prossimo 3 gennaio ma qualcosa sarebbe andato storto. Argomenti trattati Delia Duran:l'ingresso al GFDelia Duran al GFDelia Duran: la lettera di Alex Belli Secondo indiscrezioni Delia Duran, che sarebbe dovuta entrare nella casa del GFil prossimo 3 gennaio, non ...La 'moglie'di Alex Belli doveva entrare nella Casa più spiata d'Italia lunedì 3 gennaio L'articolo Delia Duran, colpo di scena:il suo ingresso al Grande Fratelloproviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Clamoroso imprevisto al GF Vip 6. Infatti la nuova concorrente non potrà entrare a causa Covid-19: telespettatori senza parole. La Casa del GF Vip 6 si preparava ad accogliere Delia Duran, moglie o ...Salta l'ingresso di Delia Duran fissato per questo lunedì 3 gennaio nella Casa del Gf Vip 6: qual è il motivo? Scopriamolo insieme ...