GF Vip 6 | salta l’ingresso di Delia Duran | la showgirl ha preso il Covid?

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Da quando c’è stato il prolungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip, molti nuovi concorrenti sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Visto che la fine del reality è prevista a marzo 2022, Alfonso Signorini ha intenzione di inserire almeno altre tre volti. Uno di questi era ormai dato per certo:, la compagna di Alex Belli. Tutti erano pronti a vedere cosa combinava la, ma pare che sia slittato il suo ingresso per colpa del. GF Vip 6, lutto per Miriana Trevisan: pronta a lasciare il gioco? La gieffina si è risvegliata con una bruttissima notizia che annuncia la morte del suo amatissimo zio Grande Fratello Vip 6:non ...

L'entrata di Delia Duran al Grande Fratellosarebbe una bella sorpresa per i Vipponi e sicuramente smuoverebbe molti animi nella casa. Ricordiamo infatti che lei è stata protagonista del triangolo amoroso tra il marito, Alex Belli e Soleil ...... il video virale sui social Avvistato un topo nella casa del Grande Fratello6 . Negli scorsi ... ' Apro la porta del confessionale, in mezzo alle piramidi, miproprio addosso. Mi ha proprio ...Leggi anche – Bomba al Grande Fratello Vip: ribellione in casa, Signorini corre ai ripari? Sono tanti i conti ancora in sospeso, e quindi è inevitabile che ci sia ancora qualche cosa da chiarire. In u ...Nelle prossime puntate del programma Delia Duran entrerà al Grande Fratello Vip. Qualche ora fa Deianira Marzano aveva rivelato che ...