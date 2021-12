GF Vip 6, lutto per Miriana Trevisan (Di giovedì 30 dicembre 2021) GF Vip 6, Miriana Trevisan viene chiamata in confessionali e gli autori le danno la brutta notizia: la showgirl non trattiene le lacrime Momento di estrema tristezza per Miriana Trevisan. Nel corso della giornata di mercoledì 29 dicembre la concorrente è stata richiamata in confessionale dove gli autori del reality le hanno dato una brutta notizia. (screenshot video)È purtroppo scomparso uno zio al quale era molto legato. La notizia è emersa quando successivamente, tornando nel gruppo, ha detto agli altri coinquilini in giardino cos’è successo. Le cause del decesso non sono note. La scomparsa dello zio ha ovvimente provocato alla donna una grande tristezza e non è riuscita a trattenere le lacrime e ha raccontato come ques’anno sia stato difficile per lei e la sua famiglia. Ha detto che lei era la sua ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021) GF Vip 6,viene chiamata in confessionali e gli autori le danno la brutta notizia: la showgirl non trattiene le lacrime Momento di estrema tristezza per. Nel corso della giornata di mercoledì 29 dicembre la concorrente è stata richiamata in confessionale dove gli autori del reality le hanno dato una brutta notizia. (screenshot video)È purtroppo scomparso uno zio al quale era molto legato. La notizia è emersa quando successivamente, tornando nel gruppo, ha detto agli altri coinquilini in giardino cos’è successo. Le cause del decesso non sono note. La scomparsa dello zio ha ovvimente provocato alla donna una grande tristezza e non è riuscita a trattenere le lacrime e ha raccontato come ques’anno sia stato difficile per lei e la sua famiglia. Ha detto che lei era la sua ...

