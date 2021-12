Gf Vip 6, la situazione è fuori controllo: la cruda verità che mette tutti a rischio! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ennesima discussione al GF Vip, ma questa volta sono i telespettatori a lamentare il grosso danno alla produzione. Questa sesta edizione del Gf Vip sta registrando un dissapore dopo l’altro.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ennesima discussione al GF Vip, ma questa volta sono i telespettatori a lamentare il grosso danno alla produzione. Questa sesta edizione del Gf Vip sta registrando un dissapore dopo l’altro.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Gf Vip 6 la situazione è fuori controllo: la cruda verità che mette tutti a rischio! - #situazione #fuori… - Sara___T : @Francy45008842 No, purtroppo è una situazione che ci sarà sempre, i vip osannati come fossero divinità e guai a co… - IsaeChia : #GfVip 6, Francesca Cipriani: “Le coppie della Casa? Cavalcano la situazione per avere le clip ma…” L’ex gieffina… - aIwaysbeenalone : @wonderinggghome io non ho preso il vip però se fosse online sarebbe una grandissima merda (non shawn, la situazion… - Deanwinch16 : @LaDemonologa @Simoranda1 @Nnnokii1 In quel caso erano a capri dove ci sono anche altri vip. Se quel giorno non ave… -