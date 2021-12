GF Vip 6, la famiglia di Alessandro Basciano contro Jessica: “Falsona!” (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nomination di Jessica Salassié, che è ricaduta a sorpresa su Alessandro Basciano, non è piaciuta affatto alla famiglia di quest’ultimo. A farsi portavoce del pensiero dei congiunti della new-entry del Grande Fratello Vip 6 è stata sua sorella Giorgia Basciano, la quale si è scagliata contro la più grande delle sorelle Salassié. “Jessica tanto tanto amica e poi lo nomini? A Falsona! Lo fai per separare Sophie da Ale, questa è la tua strategia, se non può stare con te nemmeno con lei giusto?” ha tuonato la ragazza, risentita. La sorella di Basciano si è poi scagliata anche contro Clarissa Salassié, che in puntata ha definito Alessandro come un “tizio”. “Cara la mia Clarissa” le ha risposto di rimando ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nomination diSalassié, che è ricaduta a sorpresa su, non è piaciuta affatto alladi quest’ultimo. A farsi portavoce del pensiero dei congiunti della new-entry del Grande Fratello Vip 6 è stata sua sorella Giorgia, la quale si è scagliatala più grande delle sorelle Salassié. “tanto tanto amica e poi lo nomini? ALo fai per separare Sophie da Ale, questa è la tua strategia, se non può stare con te nemmeno con lei giusto?” ha tuonato la ragazza, risentita. La sorella disi è poi scagliata ancheClarissa Salassié, che in puntata ha definitocome un “tizio”. “Cara la mia Clarissa” le ha risposto di rimando ...

