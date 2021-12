Gf Vip 6, Katia Ricciarelli ci va giù pesante contro Lulù Selassié: “Che carogna, pure Manuel Bortuzzo sta intossicando!” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Katia Ricciarelli ha definito ancora una volta carogna Lulù Selassié. Nella puntata di lunedì 27 dicembre del Gf Vip 6, Clarissa Selassié dallo studio ha attaccato duramente Manila Nazzaro che dopo lo scontro è scoppiata a piangere, subitoKatia si era schierata dalla sua parte. Nella Casa rimane una certa tensione ed il comportamento della cantante lirica nei confronti delle princess è sempre molto critico e agguerrito. Ad esempio, ha fatto discutere questo gesto paradossale verso Lulù, quando la stessa Ricciarelli chiedeva educazione non dimostrandola: “Imparate l’educazione” ? #GFVIP pic.twitter.com/e76SdsxeYU — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 28, 2021 Nelle scorse ore, come riportato da Biccy.it, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha definito ancora una volta. Nella puntata di lunedì 27 dicembre del Gf Vip 6, Clarissadallo studio ha attaccato duramente Manila Nazzaro che dopo lo sè scoppiata a piangere, subitosi era schierata dalla sua parte. Nella Casa rimane una certa tensione ed il comportamento della cantante lirica nei confronti delle princess è sempre molto critico e agguerrito. Ad esempio, ha fatto discutere questo gesto paradossale verso, quando la stessachiedeva educazione non dimostrandola: “Imparate l’educazione” ? #GFVIP pic.twitter.com/e76SdsxeYU — trashtvstellare (@trashtvstellare) December 28, 2021 Nelle scorse ore, come riportato da Biccy.it, ...

Advertising

infoitcultura : Katia Ricciarelli l’ha fatto nella notte: paura nella casa del GF Vip - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli in crisi: attimi di terrore, concorrenti nel panico - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Giucas Casella distruggono Lulù Selassiè: ''Carogna, Manuel la lascerà'' - infoitcultura : GF Vip, Katia Ricciarelli sbeffeggia Soleil Sorge: 'Non hai seno. Non c'è niente!'. La - cristiansabau1 : Gf Vip, Katia Ricciarelli: «Questo è stato il Natale più brutto della mia vita». Poi arriva la sorpresa… -