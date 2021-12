GF Vip 2021, Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati: le ipotesi di Davide Silvestri e Soleil Sorge (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il collegamento, di lunedì scorso, di Alex Belli dalla propria abitazione milanese ha aperto le più svariate congetture all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. In particolare, Soleil Sorge e Davide Silvestri si sono interrogati sulla possibilità che l’attore possa essere tornato single dopo il chiarimento con Delia Duran lontano dalle telecamere. L’influencer ha rivelato che, in confessionale, gli autori le avrebbero fatto notare l’assenza della modella venezuelana accanto al marito: Sì mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa’. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne sono ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il collegamento, di lunedì scorso, didalla propria abitazione milanese ha aperto le più svariate congetture all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘. In particolare,siinterrogati sulla possibilità che l’attore possa essere tornato single dopo il chiarimento conlontano dalle telecamere. L’influencer ha rivelato che, in confessionale, gli autori le avrebbero fatto notare l’assenza della modella venezuelana accanto al marito: Sì mi hanno chiesto se non fosse strano cheera a casa sua da solo senza di lei. Io ho detto ‘boh sinceramente non interessa’. A me in diretta non mi è sembrato strano, non me ne...

