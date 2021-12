Germania | Italia zona ad alto rischio dal 1Â° gennaio | quarantena a proprie spese per chi entra

Germania: Italia zona ad alto rischio dal 1° gennaio: quarantena (a proprie spese) per chi entra (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'è un paese ad alto rischio per la . Italia, ma anche Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dalla Germania ad alto rischio - 'rischio particolarmente elevato di infezione a ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'è un paese adper la ., ma anche Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dallaad- 'particolarmente elevato di infezione a ...

Agenzia_Ansa : Il governo tedesco ha inserito l'Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid… - HuffPostItalia : Italia in rosso o rosso scuro, per la Germania è zona 'ad alto rischio' - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - g_bertoncello : RT @AndreaRoventini: La Francia ha introdotto smartworking con multe per le imprese; in UK i tamponi sono gratis e arrivano a casa; Germani… - ultimenotizie : Italia, Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dalla #Germania ad alto rischio - 'rischio… -