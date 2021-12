Germania: “Italia ad alto rischio per il Covid” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il rischio è arrivato anche in Italia. L’ondata di contagi Covid che nelle ultime settimane ha travolto l’Europa è arrivata anche nel nostro paese. Che pure sembrava averla scampata. Non è stato così, la variante Omicron è inarrestabile e ieri ha portato i casi calcolati in Italia alla soglia dei 100mila. Mai così tanti. E ad accorgersene sono stati anche gli altri paesi europei. La Germania ha classificato infatti l’Italia ad alto rischio Covid. Non solo l’Italia, stessa sorte è toccata a Canada, Malta e San Marino. Che, secondo la Germania, rappresentano un “rischio particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del Coronavirus”. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilè arrivato anche in. L’ondata di contagiche nelle ultime settimane ha travolto l’Europa è arrivata anche nel nostro paese. Che pure sembrava averla scampata. Non è stato così, la variante Omicron è inarrestabile e ieri ha portato i casi calcolati inalla soglia dei 100mila. Mai così tanti. E ad accorgersene sono stati anche gli altri paesi europei. Laha classificato infatti l’ad. Non solo l’, stessa sorte è toccata a Canada, Malta e San Marino. Che, secondo la, rappresentano un “particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del Coronavirus”. ...

