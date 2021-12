Germania, il marito della ministra degli Esteri lascia il lavoro per accudire le figlie (Di giovedì 30 dicembre 2021) Detto, fatto. «Se accetto un posto di governo, è abbastanza chiaro che mio marito non continuerà il suo lavoro». E così è stato: Daniel Holefleisch, 48 anni e coniuge della co-leader dei Verdi tedeschi Annalena Baerbock, ha lasciato il lavoro di manager della comunicazione istituzionale delle poste tedesche, Deutsche Post. Lo racconta oggi il Corriere della Sera. Baerbock, 41 anni, è oggi la prima donna ministra degli Esteri in Germania. La coppia è sposata da 14 anni e ha due figlie di 10 e 6 anni. «Mio marito si assume tutta la responsabilità e il lavoro in casa. È quello che si occupa principalmente dell’asilo, della scuola, dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Detto, fatto. «Se accetto un posto di governo, è abbastanza chiaro che mionon continuerà il suo». E così è stato: Daniel Holefleisch, 48 anni e coniugeco-leader dei Verdi tedeschi Annalena Baerbock, hato ildi managercomunicazione istituzionale delle poste tedesche, Deutsche Post. Lo racconta oggi il CorriereSera. Baerbock, 41 anni, è oggi la prima donnain. La coppia è sposata da 14 anni e ha duedi 10 e 6 anni. «Miosi assume tutta la responsabilità e ilin casa. È quello che si occupa principalmente dell’asilo,scuola, dei ...

