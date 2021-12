Gb, la banca Santander deposita per errore 130 milioni di sterline sui conti di 75mila persone (Di giovedì 30 dicembre 2021) La mattina di Natale decine di migliaia di persone hanno ricevuto un regalo inaspettato: la banca Santander ha infatti accreditato per errore un totale di 130 milioni di sterline su 75mila conti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) La mattina di Natale decine di migliaia dihanno ricevuto un regalo inaspettato: laha infatti accreditato perun totale di 130disu...

Advertising

zazoomblog : Gb la banca Santander deposita per errore 130 milioni di sterline sui conti di 75mila persone - #banca #Santander… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gb, la banca Santander deposita per errore 130 milioni di sterline sui conti di 75mila persone #bancaSantander https:… - MediasetTgcom24 : Gb, la banca Santander deposita per errore 130 milioni di sterline sui conti di 75mila persone #bancaSantander… - qnazionale : La banca Santander sbaglia e versa ai clienti 150 milioni di sterline - LaStampa : La banca Santander invia per errore un maxi bonus di Natale da 130 milioni di sterline -