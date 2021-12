Gb | banca Santander accredita per errore 130 mln sterline su 75mila conti

Leggi su zon

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Laha perdepositato 130 milioni disuicorrenti dipersone: lo staff sta cercando di recuperare i soldi Un regalo di Natale inaspettato per decine di migliaia di persone residenti in Gran Bretagna che si sono svegliati il 25 dicembre con dei soldi in più sul proprio conto corrente: si tratta però di uncommesso dallache ha infattito per sbaglio un totale di 130 milioni disucorrenti britannici. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Times, l’si è verificato nel momento in cui i pagamenti effettuati da 2mila account aziendali sono ...