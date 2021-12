Gaffe in Tv | le migliori del 2021 | i cinque momenti imperdibili

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In questosiamo stati protagonisti di tantissimein tv: dal Festival di Sanremo passando per le giornaliste televisive. Ecco quali sono quelle da ricordare. Siamo arrivati alle battute finali di questoed è quindi tempo di fare bilanci. Un anno pieno di soddisfazioni nello sport, ma sempre immerso nel timore legato alla pandemia ancora in corso, tanto che diverse trasmissioni televisive di sono dovute adeguare all’emergenza sanitaria. Sul piccolo schermo sono stati tantissimi i personaggi che si sono fatti protagonisti diin tv. Deiche non sono sfuggiti al mondo del web, dove conduttrici, conduttori, cantanti e giornalisti sono stati al centro didivertenti. Allora andiamoli a vedere. Luca Zaia ci casca di nuovo: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe migliori

CheNews.it

... per responsabilità personali o perché hanno deciso di cercare opportunitàaltrove. Molti ... In una dichiarazione di scuse , Doran ha detto che la notizia della sua"ha innescato un ...La rivincita di AstraZeneca: daticon questo vaccino ai fragili Nel Regno Unito la ... Ladi Figliuolo sulle code per i tamponi: "E le file per il Black Friday?" - VIDEO In Francia le ...In questo 2021 siamo stati protagonisti di tantissime gaffe in tv: da Sanremo passando per le giornaliste. Ecco quelle da ricordare.Pensavamo che il nostro compito di controllo democratico, con la condanna e la uscita di Berlusconi dalle istituzioni, fosse ormai terminato, ed invece siamo costretti a convocare ancora un presidio ...