Futuro Salernitana | la nuova offerta per salvare il club!

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano meno di 48 ore alla deadline per ildellache rischia l’esclusione dal campionato. Come riferisce Il Mattino nella serata di ieri è arrivata un’da un gruppo mai uscito allo scoperto finora. La cifra al momento è top secret ma è certo che sia inferiore ai 20 milioni di euro. Luca Ranieri, USCome riporta TMW, ci sono diversi nomi in corsa per l’acquisto del club: il notaio Roberto Orlando e l’avvocato Michele Tedesco hanno già presentato la propria istanza ai trustee. Oggi dovrebbe arrivare anche la candidatura della cordata di investitori di cui fa parte Francesco Agnello, ma non sono da escludere sorprese nelle ultime ore. Simone Borghi

... Claudio Lotito Per ildellasta per scoccare l'ora ics. Il termine per la cessione del club scade domani. Altrimenti sarà esclusione dalla Serie A. Secondo quanto scrive ...Sono ore decisive per capire quale sarà ildella: il club, affidato ai Trustee dall'inizio della stagione, ha tempo fino al 31 dicembre per portare a termine almeno l'accordo per il passaggio di proprietà, un termine che - ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Incognita Salernitana, tra oggi e domani si decide il futuro del club: Bonazzoli in stand-by, possibile il ritorno a Genova La Salernitana conoscerà tra ...