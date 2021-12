Frank Sinatra incide My Way, il successo senza tempo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 30 dicembre 1968 Frank Sinatra incide “My Way”. Oggi una delle canzoni più amate, conosciute e reinterpretate compie 53 anni. Entrato nella storia della musica del XX secolo, il brano alla sua uscita ottiene il disco d’oro ed entra nella Official Singles Chart in Italia e diventa uno dei brani più reinterpretati. Tra gli artisti che hanno aggiunto il loro tocco ci sono nomi come Elvis Presley, Luciano Pavarotti ed anche Patty Pravo. Sicuramente la cover più particolare è quella di Sid Vicious dei “Sex Pistols”, che l’ha trasformata in un brano punk. L’insoddisfazione di Sinatra My Way nasce in un periodo di forte insoddisfazione e stanchezza di Sinatra. Ci si trova alle porte degli anni ’70 ed il rock e il pop hanno preso piede, il suono di Sinatra sta perdendo popolarità. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 30 dicembre 1968“My Way”. Oggi una delle canzoni più amate, conosciute e reinterpretate compie 53 anni. Entrato nella storia della musica del XX secolo, il brano alla sua uscita ottiene il disco d’oro ed entra nella Official Singles Chart in Italia e diventa uno dei brani più reinterpretati. Tra gli artisti che hanno aggiunto il loro tocco ci sono nomi come Elvis Presley, Luciano Pavarotti ed anche Patty Pravo. Sicuramente la cover più particolare è quella di Sid Vicious dei “Sex Pistols”, che l’ha trasformata in un brano punk. L’insoddisfazione diMy Way nasce in un periodo di forte insoddisfazione e stanchezza di. Ci si trova alle porte degli anni ’70 ed il rock e il pop hanno preso piede, il suono dista perdendo popolarità. Il ...

Advertising

domainer78 : LUCIANO PAVAROTTI & FRANK SINATRA - MY WAY - ruvesi_it : ALMANACCO DI - MaxHugo66 : @fiordidonna L'hanno cantata in tanti, Nina Simone, Frank Sinatra, Doris Day, ma come lui nessuno....dà i brividi. - patricelumumb19 : Quella strana, improbabile, pazzesca sintesi fra Baudelaire e Frank Sinatra I settantacinque anni di Patti Smith r… - serperuta : Praticamente non riesco più a dormire senza che in sottofondo ci sia Frank Sinatra e i suoi amici crooners -