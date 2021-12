Francia | sfondato il numero dei 200 mila casi E ora Parigi lancia il pass all’«italiana»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Da metà gennaio il permesso sarà rafforzato, ma per ora non c’è l’accordo sull’obbligo di vaccino al lavoro

Advertising

Italia_Notizie : Francia, sfondato il numero dei 200 mila casi Parigi lancia il pass all’«italiana» - ProDocente : Francia, sfondato il numero dei 200 mila casi Parigi lancia il pass all’«italiana» - Corriere : Superati i 200 mila casi, Parigi lancia il pass all’«italiana» -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sfondato

La, che solo martedì aveva toccato la cifra record di 180mila nuovi casi, ha battuto se ... La Gran Bretagna hail tetto dei 180mila contagi . Negli Usa i dati più recenti hanno ...Corre la variante Omicron. Lahai 200mila contagi in un giorno per la prima volta dall'inizio della pandemia, superando il boom dei quasi 180mila nuovi casi di martedì, giorno in cui anche oltreoceano gli Stati ...Quasi un milione di contagi al giorno in tutto il mondo: 935mila la media giornaliera della settimana dal 22 al 28 dicembre, secondo i conteggi fatti dall'agenzia di stampa francese Afp. E il focolaio ...La Gran Bretagna ha sfondato il tetto dei 180 mila contagi Dagli Stati Uniti alla Francia al Regno Unito la variante Omicron porta contagi record in tutto il mondo e costringe i Paesi a muoversi… Legg ...