Francesco Facchinetti riceve la terza dose e ferma i complottisti: “Non sono testimonial” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Francesco Facchinetti riceve la terza dose e posta un selfie sui social. Tutto normale e ordinario, inizialmente, dal momento che tantissimi personaggi famosi cercano di sensibilizzare a modo loro i follower a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid e allontanare sempre di più l’emergenza sanitaria. L’ex DJ Francesco fa la stessa cosa, ma mette le mani avanti da subito per fermare ogni polemica e ogni allusione che solitamente arrivano dai complottisti che sentono in ogni invito al vaccino il cattivo odore dell’ingaggio e della sponsorizzazione retribuita. Il figlio d’arte pubblica un selfie e chiarisce di non essere stato pagato per parlare della terza dose, ma soprattutto invita tutti i fan a confrontarsi in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021)lae posta un selfie sui social. Tutto normale e ordinario, inizialmente, dal momento che tantissimi personaggi famosi cercano di sensibilizzare a modo loro i follower a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid e allontanare sempre di più l’emergenza sanitaria. L’ex DJfa la stessa cosa, ma mette le mani avanti da subito perre ogni polemica e ogni allusione che solitamente arrivano daiche sentono in ogni invito al vaccino il cattivo odore dell’ingaggio e della sponsorizzazione retribuita. Il figlio d’arte pubblica un selfie e chiarisce di non essere stato pagato per parlare della, ma soprattutto invita tutti i fan a confrontarsi in ...

Advertising

Italia_Notizie : Francesco Facchinetti fa la terza dose e scrive: “Nessuno mi ha pagato né mi auto-promuovo a testimonial per i vacc… - FQMagazineit : Francesco Facchinetti fa la terza dose e scrive: “Nessuno mi ha pagato né mi auto-promuovo a testimonial per i vacc… - MillaCarbo1 : Francesco Facchinetti è l'anello di congiunzione tra Lapo e Jovanotti. - livia94077553 : Una volta è stato fidanzato con il concorrente de L'Isola dei Famosi Francesco Facchinetti (2006). - zazoomblog : Francesco Facchinetti il Natale in quarantena: paura per il cantante - #Francesco #Facchinetti #Natale -