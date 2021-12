Francesco Accetta nuovo capo del 112 e dell volanti della Questura (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 10 gennaio il Commissario della Polizia di Stato Francesco Accetta, 56 anni, sarà il nuovo dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a cui fanno capo il numero unico europeo di emergenza 112 e le volanti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 10 gennaio il Commissarioa Polizia di Stato, 56 anni, sarà ildirigente’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a cui fannoil numero unico europeo di emergenza 112 e le

Advertising

effe_grazia : @zona_bianca @GiovanniToti @franborgonovo Onore a Francesco Borgonovo che accetta di partecipare ad una trasmission… - BearishTime : RT @Lalla5802: #mariapregaperme PREGHIAMO: - Lalla5802 : #mariapregaperme PREGHIAMO: - francesco_polti : @insopportabile Umbria solo il pranzo, il cenone è usanza recente (e ben accetta??) - Francesco_92_PT : @stefano04689398 @gentesalpinae @granlombard Sinceramente non l'ho mai sentita, ma non so quanto fondamento possa a… -