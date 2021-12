Francesca Chillemi, spunta un progetto da protagonista per lei: proposta irrinunciabile (Di giovedì 30 dicembre 2021) Importanti novità potrebbero essere in arrivo per l’attrice Francesca Chillemi in vista dei prossimi mesi: occasione senza precedenti L’attrice Francesca Chillemi (GettyImages)Il 2022 può trasformarsi in un anno d’oro per l’attrice Francesca Chillemi visti i suoi prossimi programmi. L’ex Miss Italia sarà infatti impegnata con una nuova fiction al fianco dell’attore turco Can Yaman: i due saranno insieme protagonisti di Viola come il Mare. Mentre si parla di un possibile flirt tra i due, per l’attrice potrebbe arrivare una nuova inaspettata proposta. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che orrore!”: shock Michelle Hunziker, Mediaset è nei guai L’attrice, che negli anni si è confermata volto storico delle fiction italiane, potrebbe sbarcare in prima serata ed in ... Leggi su specialmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Importanti novità potrebbero essere in arrivo per l’attricein vista dei prossimi mesi: occasione senza precedenti L’attrice(GettyImages)Il 2022 può trasformarsi in un anno d’oro per l’attricevisti i suoi prossimi programmi. L’ex Miss Italia sarà infatti impegnata con una nuova fiction al fianco dell’attore turco Can Yaman: i due saranno insieme protagonisti di Viola come il Mare. Mentre si parla di un possibile flirt tra i due, per l’attrice potrebbe arrivare una nuova inaspettata. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che orrore!”: shock Michelle Hunziker, Mediaset è nei guai L’attrice, che negli anni si è confermata volto storico delle fiction italiane, potrebbe sbarcare in prima serata ed in ...

