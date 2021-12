FOTO | Braun Strowman cambia totalmente look | si è fatto biondo

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il licenziamento didalla WWE all’inizio di quest’anno ha veramente scioccato il mondo del pro wrestling nel profondo. Era una delle principali stelle della compagnia.ha già suscitato l’interesse dei fan per la sua prossima destinazione grazie a una serie di post negli ultimi mesi. Potrebbe essere diretto ad Impact Wrestling e lo stesso wrestler sembra aver risposto alla notizia. Il post The Monster Among Men ha preso il suo Instagram e ha caricato unadi se stesso, dove ha mostrato la sua nuova barba bionda.può essere visto con in mano un alligatore, che era un riferimento all’alligatore Loki della serie Marvel: “Non si sa mai chi si può incontrare !!!!! E’ abbastanza figo firmare un autografo per un #Alligatore”. Dopo diversi mesi di prese in giro e ...

Braun Strowman, ora noto come Adam "The Titan" Scherr, mette in mostra un leggero cambio di look in un suo recente post su Instagram ...
Da quando è stato rilasciato dalla WWE, Braun Strowman non si è fermato ma ha continuato a coltivare le sue passioni, e inoltre ha lottato già qualche match. Nella giornata di oggi, con una foto su In ...