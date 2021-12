Fondo perduto attività chiuse: confermato l'importo, ridotto il bonus Covid discoteche (Di giovedì 30 dicembre 2021) A dettagliare criteri e modalità di accesso alle risorse è stato il , arrivato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2021, che ha indicato anche la lista delle attività potenziali beneficiarie del bonus ... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 30 dicembre 2021) A dettagliare criteri e modalità di accesso alle risorse è stato il , arrivato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2021, che ha indicato anche la lista dellepotenziali beneficiarie del...

