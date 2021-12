Fondi alla ricerca in nome di Chicca: “Sogno che Tiziano Ferro canti la sua canzone” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Piccoli presepi dipinti a mano, angeli in legno, borse, candele e fuoriporta natalizi. E’ stata impegnata nelle ultime attività per le Feste, Francesca Viganò. Nonostante la pandemia di Covid-19, non si è mai fermata e in questi giorni ha tenuto aperte le porte dell’associazione che presiede e che ogni giorno coltiva il Sogno di sua figlia Chicca: “Aiutare i bambini sfortunati come lei, aiutare la ricerca contro il tumore raro che l’ha portata via e contro altre malattie oncologiche che colpiscono i ragazzi”. Una corsa in ospedale, vacanze interrotte bruscamente, la diagnosi di un tumore cerebrale dal nome impronunciabile: Dipg, glioma diffuso intrinseco del ponte. Un calvario durato un anno, da agosto 2016 ad agosto 2017; l’addio troppo presto, a 14 anni quando la vita scoppia di sogni, risate, amicizie, amori. E’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Piccoli presepi dipinti a mano, angeli in legno, borse, candele e fuoriporta natalizi. E’ stata impegnata nelle ultime attività per le Feste, Francesca Viganò. Nonostante la pandemia di Covid-19, non si è mai fermata e in questi giorni ha tenuto aperte le porte dell’associazione che presiede e che ogni giorno coltiva ildi sua figlia: “Aiutare i bambini sfortunati come lei, aiutare lacontro il tumore raro che l’ha portata via e contro altre malattie oncologiche che colpiscono i ragazzi”. Una corsa in ospedale, vacanze interrotte bruscamente, la diagnosi di un tumore cerebrale dalimpronunciabile: Dipg, glioma diffuso intrinseco del ponte. Un calvario durato un anno, da agosto 2016 ad agosto 2017; l’addio troppo presto, a 14 anni quando la vita scoppia di sogni, risate, amicizie, amori. E’ ...

