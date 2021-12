Fondi alla ricerca in nome di Chicca: “Sogno che Tiziano Ferro canti la sua canzone” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Piccoli presepi dipinti a mano, angeli in legno, borse, candele e fuoriporta natalizi. E’ stata impegnata nelle ultime attività per le Feste, Francesca Viganò. Nonostante la pandemia di Covid-19, non si è mai fermata e in questi giorni ha tenuto aperte le porte dell’associazione che presiede e che ogni giorno coltiva il Sogno di sua figlia Chicca: “Aiutare i bambini sfortunati come lei, aiutare la ricerca contro il tumore raro che l’ha portata via e contro altre malattie oncologiche che colpiscono i ragazzi”. Una corsa in ospedale, vacanze interrotte bruscamente, la diagnosi di un tumore cerebrale dal nome impronunciabile: Dipg, glioma diffuso intrinseco del ponte. Un calvario durato un anno, da agosto 2016 ad agosto 2017; l’addio troppo presto, a 14 anni quando la vita scoppia di sogni, risate, amicizie, amori. E’ ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Piccoli presepi dipinti a mano, angeli in legno, borse, candele e fuoriporta natalizi. E’ stata impegnata nelle ultime attività per le Feste, Francesca Viganò. Nonostante la pandemia di Covid-19, non si è mai fermata e in questi giorni ha tenuto aperte le porte dell’associazione che presiede e che ogni giorno coltiva ildi sua figlia: “Aiutare i bambini sfortunati come lei, aiutare lacontro il tumore raro che l’ha portata via e contro altre malattie oncologiche che colpiscono i ragazzi”. Una corsa in ospedale, vacanze interrotte bruscamente, la diagnosi di un tumore cerebrale dalimpronunciabile: Dipg, glioma diffuso intrinseco del ponte. Un calvario durato un anno, da agosto 2016 ad agosto 2017; l’addio troppo presto, a 14 anni quando la vita scoppia di sogni, risate, amicizie, amori. E’ ...

Advertising

MEF_GOV : Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi #PNRR per il 2021, il @MEF_GOV ha invi… - SIMEST_IT : Con #SIMEST accedi ai fondi europei del #PNRR per potenziare il tuo business. Puoi utilizzare le risorse dedicate a… - dottsilvestri : RT @MEF_GOV: Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi #PNRR per il 2021, il @MEF_GOV ha inviato alla @E… - EttoreTimpanaro : RT @MEF_GOV: Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi #PNRR per il 2021, il @MEF_GOV ha inviato alla @E… - BeatriceCovassi : RT @MEF_GOV: Dopo il conseguimento nei tempi previsti di tutti i 51 traguardi e obiettivi #PNRR per il 2021, il @MEF_GOV ha inviato alla @E… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi alla Fondi alla ricerca in nome di Chicca: "Sogno che Tiziano Ferro canti la sua canzone" Adnkronos Manovra, Federculture: bene misure cultura e odg su nostre proposte "Valutiamo nel complesso molto positivamente le misure per il settore della cultura contenute nella Legge di Bilancio 2022 alla quale la Camera dei Deputati ha dato oggi il via libera definitivo". E' ...

Covid, positivo di Fondi “evade” dalla quarantena: denunciato Era risultato positivo al Covid, ma ha violato in tutta tranquillità la quarantena domiciliare. Andando incontro a una denuncia. Nei guai un 20enne di ...

"Valutiamo nel complesso molto positivamente le misure per il settore della cultura contenute nella Legge di Bilancio 2022 alla quale la Camera dei Deputati ha dato oggi il via libera definitivo". E' ...Era risultato positivo al Covid, ma ha violato in tutta tranquillità la quarantena domiciliare. Andando incontro a una denuncia. Nei guai un 20enne di ...