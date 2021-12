Fondant al cioccolato | facilissimo | senza cottura | semplicemente perfetto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Amate particolarmente ile non potete rinunciare al suo voluttuoso piacere? Preparate questo! Di cosa si tratta? Di un dolceuova,farina elievito, ma velocissimo da realizzare. Richiede però i giusti tempi di assestamento e di rassodamento, quindi, agite d’anticipo. Vi sorprenderà perché nasconde un cuore morbidissimo che si scioglie in bocca per regalare vibrazioni ineguagliabili al palato vostro e dei vostri ospiti. I più esigenti e raffinati ne saranno conquistatipossibilità di sottrarsi alla tentazione del bis. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: panna da ...