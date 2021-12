Flurona, primo caso in Israele: Covid e influenza insieme (Di giovedì 30 dicembre 2021) Record di positivi al Covid in Italia: sono 126.888 i casi registrati oggi 30 dicembre. Ieri erano stati 98.020. L’epidemia di Covid oggi in Italia Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136. Sono 779.463 gli attualmente positivi, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247. I dimessi e i guariti sono invece 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri. Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è all’11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Sono 1.226 i pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866, 288 in più rispetto alle precedenti 24 ore. Perché la Flurona è rara Il primo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Record di positivi alin Italia: sono 126.888 i casi registrati oggi 30 dicembre. Ieri erano stati 98.020. L’epidemia dioggi in Italia Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136. Sono 779.463 gli attualmente positivi, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247. I dimessi e i guariti sono invece 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri. Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è all’11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Sono 1.226 i pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866, 288 in più rispetto alle precedenti 24 ore. Perché laè rara Il...

