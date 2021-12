Flurona | Covid e infuenza insieme | registrato il primo caso

(Di giovedì 30 dicembre 2021), l’infezione che haile la classica influenza, ha colpito una donna non vaccinata per nessuna delle due È stata chiamataed è un’infezione ‘mix’ tra ile l’influenza già conosciuta che ogni anno nella stagione fredda attanaglia tante persone.(Getty Images)Ilè statoin Israele e la notizia è riportata dal sito Ynet. Il contagio riguarda una donna partoriente che è stata sottoposta alle analisi presso l’ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro del paese. Il sito ha citato l’ospedale secondo il quale la giovane donna non era vaccinata, né contro ilné per l’influenza stagionale. Le sue condizioni comunque non sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di inf… - MediasetTgcom24 : Israele, primo caso di 'Flurona': infezione da Covid più influenza #covid - rtl1025 : ?? #Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata #flurona: un'infezione contemporanea di i… - LucianoCesarett : RT @ultimenotizie: #Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata '#flurona': un'infezione contemporanea di influe… - KuraiTzukino : RT @MediasetTgcom24: Israele, primo caso di 'Flurona': infezione da Covid più influenza #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Flurona Covid

...contemporanea da coronavirus e influenza In Israele è stato registrato il primo caso di '', ... "Oggi vediamo casi die influenza che cominciano a rialzare la testa e vediamo sempre più ...Tel Aviv, 30 dicembre 2021 - Il primo caso di '' è stato registrato in Israele . Si tratta di un'infezione contemporanea di influenza e, ed è molto rara, come spiega Roberto Cauda , infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e ...Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata 'flurona': un'infezione contemporanea di influenza e Coronavirus. Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una partorie ...Per l’80% dei siciliani è stata la corsa alle vaccinazioni contro il Covid a caratterizzare l’anno che sta per chiudersi. Per il 53% il 2021 è stato, per la Sicilia, anche l’anno delle alluvioni e dei ...