(Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo l'accusa, avrebbero imposto ai loro cinque, quattro dei quali assunti con contratti part time e uno al nero, turni di lavoro di dodici ore al, sei giorni su sette, pagandoli la metà di quanto avrebbero dovuto in base ai turni effettivamente svolti. Per questo due, titolari di una ditta di pelletteria, sono staticon l'accusa di caporalato L'articolo proviene daPost.

Advertising

cjmimun : FIRENZE: OPERAI COSTRETTI A LAVORARE 12 ORE AL GIORNO, ARRESTATI 2 IMPRENDITORI - FirenzePost : Firenze: operai costretti a lavorare 12 ore al giorno. Arrestati 2 imprenditori cinesi - mujerloca2000 : RT @Carole71024753: La lotta degli operai ha pagato! Arriva una bella notizia da Firenze: #Borgomeo, imprenditore italiano, ha acquistato… - mnnmnl : RT @Carole71024753: La lotta degli operai ha pagato! Arriva una bella notizia da Firenze: #Borgomeo, imprenditore italiano, ha acquistato… - mlgelm : RT @Carole71024753: La lotta degli operai ha pagato! Arriva una bella notizia da Firenze: #Borgomeo, imprenditore italiano, ha acquistato… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze operai

Firenze Post

... su disposizione del gip die richiesta della Procura. I due, titolari di un'impresa di ... Glierano costretti a lavorare circa 12 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, talvolta anche ......Campi Bisenzio (). Va avanti la trattativa - la svolta pochi giorni fa con l'intervento dell'advisor per salvare i posti di lavoro (quelli diretti e dell'indotto) e la fabbrica: gli...Secondo l'accusa, avrebbero imposto ai loro cinque operai, quattro dei quali assunti con contratti part time e uno al nero, turni di lavoro di dodici ore al giorno, sei giorni su sette, pagandoli la ...I carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Firenze e del Comando provinciale hanno trasferito in carcere due cinesi indagati per sfruttamento del lavoro ...