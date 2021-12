Fiorentina, spunta una concorrenza spagnola per Toni Martinez (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Fiorentina sta puntando l’attaccante Toni Martinez del Porto, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Espanyol La Fiorentina sta puntando l’attaccante Toni Martinez. Il centravanti del Porto sarebbe in cima alla lista dei viola, soprattutto in ottica addio di Vlahovic. Sul giocatore, come riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbe anche nelle ultime ore l’interesse dell’Espanyol. La squadra spagnola è pronta a fare lo sgambetto ai toscani e inserirsi nella possibile trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lasta puntando l’attaccantedel Porto, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Espanyol Lasta puntando l’attaccante. Il centravanti del Porto sarebbe in cima alla lista dei viola, soprattutto in ottica addio di Vlahovic. Sul giocatore, come riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbe anche nelle ultime ore l’interesse dell’Espanyol. La squadraè pronta a fare lo sgambetto ai toscani e inserirsi nella possibile trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Da casa Juventus confermano: "Chiesa è un giocatore della Fiorentina, riscatto non ancora raggiunto" Ma anche dovesse crollare a picco, il club bianconero acquisterà in ogni caso a titolo definitivo Chiesa, su questo nessuno ha dubbi alla Continassa: per lui sono già da parte i 4?0 milioni più 1?0 di ...

